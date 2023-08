(Di sabato 12 agosto 2023)– “che la Commissione Bilancio di Roma Capitale abbia dato parere favorevole al nuovo Consiglio di Amministrazione delladel“, lo dichiara la consigliera comunale diErica, già assessora all’agricoltura nella passata Giunta comunale, da sempre attenta al comparto zootecnico che, a livello locale, rappresenta un’importante fetta di economia agricola. “I nostri produttori – spiega – conferiscono gran parte del prodotto nello stabilimento, detenendone anche parte delle quote. L’uscita di Parmalat dha determinato una situazione di incertezza che il comparto, già fortemente provato dal mancato riconoscimento del prezzo dele dal calo/cambio dei consumi, non può sostenere. ...

Fiumicino, Antonelli: "Bene dare nuove certezze alla Centrale del latte" Il Faro online

