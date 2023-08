Fisichella | «Non sopportavo il fratello di Schumacher | era “fighettino” | si sentiva superiore»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Corriere della Sera intervista Giancarlo. Il pilota di Formula Uno oggi ha 50 anni: ripercorre la sua carriera. In Formula Uno non ha mai vinto il titolo. «Sì, però me ne sono fatta una ragione: 14 stagioni, 231 Gp, 3 vittorie, 19 podi, 4 pole position; qualcosa ho combinato. Inoltre ho contribuito ai due Mondiali costruttori della Renault: mi onoro di essere stato un uomo-squadra».è l’ultimo italiano che ha vinto un Gp. «Eh, lo so. Temo che passeranno ancora tanti anni prima di vederne un altro sul podio più alto. Dobbiamo sperare nei ragazzi delle formule minori». Nel 2009, dopo il Gp del Belgio, passò in Ferrari per sostituire Felipe Massa, ferito a Budapest. «Lo rifarei cento volte: avevo 37 anni e la Ferrari era il sogno nel cassetto. Sapevo che non sarebbe stato agevole e che avrei trovato una monoposto difficile pure ...