Fiorentina-Ofi Creta oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di sabato 12 agosto 2023) Altro impegno internazionale per lache torna in campo il giorno successivo al test contro il Sestri Levante. Avversario di, sabato 12 agosto, i greci dell’OFI: ildi inizio è fissato alle ore 20.00, ma non è prevista diretta tv né. Dopo aver affrontato Stella Rossa, Newcastle e Nizza, è dunque il momento della formazione che milita nel massimo campionato greco. Con ogni probabilità il tecnico Vincenzo Italiano darà spazio soprattutto a quanti hanno giocato poco o nulla contro i liguri. Di seguito il calendario e ildi-OFI, garache si giocherà, sabato 12 agosto, alle 20.00. La partita non sarà trasmessa né in tv né in ...

Nel penultimo test pre - campionato, lasupera al Franchi il Sestri Levante per (7 - 1). In evidenza Sabiri con una doppietta, in ... domani ultimo test contro l'Creta ...... per l'argentino proveniente dal River visite mediche e firme sul contratto che lo legherà allafino al 2028. In serata, in occasione dell'ultimo test di precampioanto al Franchi con l'...Commenta per primo Ottimi segnali per Vincenzo Italiano dal 7 - 1 con cui labatte il Sestri Levante in amichevole: dalla titolarità di Amrabat , autore di una buona ...Franchi contro l'...

Fiorentina-OFI Creta: orario, dove vederla in tv e la probabile ... 90min IT

Hanno provato in tutti i modi a farlo segnare, i suoi nuovi compagni. Invano. La prima di M’Bala Nzola in maglia viola non sarà certo destinata a passare alla storia ma intanto il ...Goleada della Fiorentina nella penultima amichevole estiva, la prima disputata al Franchi davanti a ottomila spettatori. Contro il Sestri Levante, formazione di Serie D, è finita 7-1: a segno Comuzzo, ...