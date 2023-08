Fiorentina - Ofi Creta | l' ultimo test prima delle sfide bollenti E' il giorno di Beltran

(Di sabato 12 agosto 2023) Alle 20 al "Franchi" (ingresso libero) l'amichevole con i greci, poi dal 19 (sfida in casa del Genoa) si fa sul serio. Stasera il bagno di folla per l'argentino

Fiorentina-OFI Creta: orario, dove vederla in tv e la probabile formazione viola 90min IT

