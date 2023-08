Fiorentina - Ofi Creta 1 - 1 | Phellype risponde a Kokorin | si chiude con il pareggio

LIVE – Fiorentina-OFI Creta 1-0 p.t. Kokorin freddo, si sblocca il risultato Viola News

Inciampa nell’Ofi Creta, la Fiorentina, nell’ultima amichevole prima del via al campionato. Segna Kokorin, nel primo tempo. Ma non basta: perchè nel finale la difesa viola si ...90' - Dopo un minuto di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Peccato per il pareggio finale che ha macchiato l'ultima amichevole viola che era stata dominata ...