Fiorentina | ecco chi potrebbe sostituire Castrovilli

(Di sabato 12 agosto 2023) Gaetanosi è sottoposto a un'artroscopia al ginocchio, motivo per cui dovrà stare fermo a lungo. Per questo motivo,...

Tenere Federico Chiesa e Dusan Vlahovic impone alla Juventus altri sacrifici. Il duo expesa infatti oltre 60 milioni sul bilancio tra ammortamenti e stipendi lordi. Macosa hanno dato finora alla Signora e cosa potrebbero ancora dare. Guardiamo il loro meglio in ...... 'È il tipo di attaccante di cui laaveva bisogno. Si muove su tutto il fronte d'attacco,..., Lucas e quel tipo di giocatore, che sa giocare fuori area, dare assist. Ha tutto per ...L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante:Federico Bonazzoli., ufficiali gli arrivi del portiere Christensen e dell'attaccante Nzola. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: ...

Fiorentina, ecco il nuovo portiere: Christensen al Viola Park Quotidiano Sportivo

L’attaccante argentino è sbarcato oggi a Roma, con un volo da Buenos Aires con scalo a Francoforte, e una volta raggiunta Firenze si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo ...Atterrato da poco a Fiumicino dopo un lungo viaggio, Lucas Beltran si è soffermato qualche istante davanti alle telecamere per le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina. Ecco le sue ...