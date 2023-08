Fiorentina | Beltran al Franchi | applausi dei tifosi

Lucasha salutato i suoi nuovi tifosi oggi al Franchi, prima dell'amichevole dellacon i greci dell'Ofi Creta. L'attaccante argentino è sbarcato a Roma nel primo pomeriggio poi ha ...Lucasè pronto a diventare un nuovo giocatore della. L'attaccante argentino nel primo pomeriggio di sabato è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino per iniziare la sua esperienza in ...... il cui inserimento (con Dybala protagonista) ha rischiato di far saltare la trattativa con la. "Lucasha scelto Firenze" , così il club viola ha presentato sui social il 22enne ...

FOTO - Fiorentina, Beltran ha svolto le visite mediche a Firenze: le immagini TUTTO mercato WEB

Lucas Beltran ha salutato i suoi nuovi tifosi oggi al Franchi, prima dell'amichevole della Fiorentina con i greci dell'Ofi Creta. L'attaccante argentino è sbarcato a Roma nel primo pomeriggio poi ha ...Lucas Beltran ha salutato i suoi nuovi tifosi oggi al Franchi, prima dell'amichevole della Fiorentina con i greci dell'Ofi Creta. L'attaccante argentino è sbarcato a Roma nel primo pomeriggio poi ha ...