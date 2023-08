Fiorentina | 1-1 contro l’OFI Creta | Kokorin in gol

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Lanon va oltre l’1-1 conal ‘Franchi’ nella nona e ultima amichevole del pre-campionato. La formazione di Italiano, il giorno dopo la larga affermazione con il Sestri Levante, non riesce a piegare i greci dell’ex Bakic, che chiudono la prima frazione in svantaggio 1-0. Allaperò non basta la rete dell’attaccante russoal 35?, su assist di Sottil. Nella ripresa, gli ospiti riescono a trovare il pari con Phellype proprio al novantesimo. Presente allo stadio l’ultimo acquisto del club, Lucas Beltran. L’attaccante è stato accolto con calore dai tifosi viola. SportFace.