Fiorello | problemi per Viva Rai2? C’è la location | ma restano nodi da sciogliere

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 agosto 2023)perdeidaper il programmatorneranno in autunno sul piccolo schermo? E’ questo il dilemma che attanaglia le menti dei telespettatori. La telenovela dell’estate sembra giunta a un punto di svolta affermativo, ma non è ancora stato messo nero su bianco nonostante sia spuntata anche unadalla quale trasmettere il format, dopo la conferma dell’addio a Via Asiago. Stando a quanto riportato da Fanpage.it,dovrebbe andare in onda, a partire dal prossimo novembre, dal Foro Italico. Nei giorni scorsi è andato in scena il tavolo per l’ordine e la sicurezza per valutare i pro e i contro della nuova ...