Film spinto Alessia Marcuzzi | l' allenamento che fa discutere | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Sta facendo parecchiol'ultimodi. La conduttrice Rai ha mostrato su Instagram i suoi nuovi esercizi. Una vera e propria scoperta dal nome Gyrotonic. Si tratta di una pratica che la showgirl svolge regolarmente e che ha condiviso con i suoi fan in unsui social. L'infatti agisce contemporaneamente su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali, eseguiti in modo circolare sotto controllo costante, con resistenze variabili e che coinvolgono tutto l'apparato muscolo-scheletrico. Peccato però che ilato ha scatenato l'ironia social. "Ma è autoerotismo?", chiede un utente al quale in tanti fanno eco: "Sembra ilGhost, ma in versione erotica". ...