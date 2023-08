Anche il traforo del Monte Bianco è una delle direttrici dell'esodo di. Dal primo pomeriggio si registra un'attesa diore sul lato italiano per gli automobilisti diretti oltreconfine. Per regolare il traffico, sull'autostrada A5 Torino - Aosta - Monte ...BOLOGNA - Esodo diall'insegna del caldo, con bollino nero sulle strade e afa. E' questo in sintesi ciò che ci aspetta nei prossimigiorni. Dopo un periodo di temperature piacevoli e più basse della media,...Infatti secondo l'osservatorio Msc Crociere oltre a visitare i luoghi iconici dellecittà, il ... su 22 totali della flotta, che salperanno nel Mediterraneo per le crociere di, ...

Ferragosto, tre ore di attesa al traforo del Monte Bianco Euronews Italiano

Nella foto sotto: Albo d’Oro del Torneo di Tennis di Ferragosto. Nel 1987 avviene il salto di qualità ... un incontro al cardiopalma che si concluse dopo tre ore di gioco e con ben tre tye break. Nel ...Anche il traforo del Monte Bianco è una delle direttrici dell'esodo di Ferragosto. Dal primo pomeriggio si registra un'attesa di tre ore sul lato italiano per gli automobilisti diretti oltreconfine. ( ...