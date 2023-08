Ferragosto senza sold out | record di turisti stranieri ma italiani in ritirata

(Di sabato 12 agosto 2023) Bernabò Bocca (Federalberghi): «Non c’è il tutto esaurito in Sardegna, in Versilia siamo al 70% di occupazione (l’anno scorso eravamo all’87%)»

Sarà unall'insegna del caldo, preceduto dal consueto esodo da bollino nero su strade e autostrade. Un nuovo anticiclone porterà giornate di afa,i picchi di temperature visti a luglio ( IL ...In effetti, questo è il primo annorestrizioni da pandemia: non abbiamo dati "drogati" dall'... Secondo Confcommercio circa 14 milioni di italiani sono in vacanza per la settimana di, ...Entriamo nel clou dell'estate e si susseguonotregua gli eventi tantoché risulta veramente difficile decidere quali scegliere. Ma andiamo ... giorno di. Ad aprire le danze stasera sarà ...

Ferragosto senza pienone. Il turismo si scopre debole Il Fatto Quotidiano

Weekend di Ferragosto con sole e tempo stabile su gran parte della Penisola, temperature in aumento. Weekend in arrivo che vedrà un ...Meteo - Tanto sole e clima caldo in Italia nella settimana di Ferragosto grazie all'alta pressione, ma non mancheranno dei temporali sulle Alpi ...