(Di sabato 12 agosto 2023) Anas prevede per oggi traffico a livello critico. Indagine Coldiretti/Ixè: mete italiane al top, il mare resta la scelta preferita. Quasi 1su 2, circa il 48%, ha deciso di trascorreremettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione deldasulle strade italiane, anche se c’è un 20% dei cittadini che dichiara di trascorrere la festa dell’Assunzione aa risposare mentre per un altro 31% si tratta di un giorno come gli altri e un 1% non sa ancora cosa farà. Oggi, 12 agosto, su strade a autostrade è ...

Quasi un italiano su due (48%) ha deciso di trascorrerecasa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic. È ...Quasi 1 italiano su 2, circa il 48%, ha deciso di trascorrerecasa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic. E' ...... Maria Rita Cocciufa, sono partiti già da questa notte nell'ambito dell'operazione "...ed abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per uscite per gite...

Ferragosto fuori casa per 1 italiano su 2: weekend da bollino nero Adnkronos

FOGGIA – Quasi 1 italiano su 2, circa il 48%, ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna ...Il Ferragosto – sottolinea la Coldiretti – resta comunque il momento clou delle vacanze degli italiani, con 20 milioni di turisti che quest’anno hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto ...