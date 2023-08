Ferragosto ‘87 | la Dama Bianca | il medium e l’apparizione del fantasma di Monasterolo

(Di sabato 12 agosto 2023) Lago d’Endine. 15 agosto 1987. La sera didi 36 anni fa il fotografo bergamasco Pietro Sparaco passava casualmente sulla strada che costeggia il Lago d’Endine quando si accorse di un’inconsueta colonna di auto parcheggiate lungo la carreggiata. La massa di persone presente quella sera in riva al lago si era radunata per l’anniversario di una secolare leggenda entrata di diritto nel folklore e nella tradizione popolare della Val Cavallina: quella delladel Lago d’Endine. Secondo gli esperti di fenomeni paranormali le ‘Dame Bianche’ rappresentano apparizioni di donne in abito bianco, frequentemente ritrovabili in particolare nella tradizione popolare del mondo germanico – molto nota ad esempio ladegli Hohenzollern, che per quattro secoli sarebbe ripetutamente comparsa ...

La classe di viaggio è per l',8% l'economy, anche per il caro prezzi dei voli dell'estate 2023. ...da registrare il picco positivo di prenotazioni online di posti letto nei giorni delcon ......scorso eravamo all'%)" Che siano nelle spiagge low cost in Albania o in Montenegro o che siano stati costretti a rimanere a casa per colpa del caro prezzi , gli italiani quest'anno per...ENIT:, oltre 700mila arrivi aeroportuali internazionali in Italia Sono 702 mila 500 i ... La classe di viaggio è per l',8% l'economy, anche per il caro prezzi dei voli dell'estate 2023. ...