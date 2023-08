Femminicidi nel tempo | il caso di Martina Scialdone

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 agosto 2023) uccisa dall’ex compagno, che non aveva accettato la separazione Il fenomeno deie della violenza di genere in Italia non accenna a diminuire. Il Viminale nell’ultimo report, aggiornato al 7 agosto, riferisce che nel periodo 1 gennaio – 6 agosto 2023 sono stati registrati nel nostro paese 198 omicidi, con 72 vittime donne, di cui 57 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 35 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Raccontare le storie deinon è un tentativo morboso di far riemergere casi di cronaca nera, ma rappresenta un modo per tenere alta l’attenzione sul fenomeno, affinché altre donne, potenziali vittime, possano in qualche modo riconoscersi nelle dinamiche vissute da altre donne e poter così prendere le distanze da ciò che stanno vivendo. Iniziamo, dunque, con ilo di ...