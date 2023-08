(Di sabato 12 agosto 2023) Lei è il vento. Le sue labbra soffiano a ogni sillaba il piacere della vita, degli incontri, della parola. « Ah, j’adore les arabes », ne imita la voce di first appeared on il manifesto.

Per 'Fuori Concorso - Selezione ufficiale', Rai Cinema è al Lido con 'The Palace' di Roman Polanski con Oliver Masucci, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi. La consegna del premio avrà luogo sabato 2 settembre in Sala Grande prima della proiezione Fuori Concorso di The Palace di Roman Polanski.

Fanny Ardant, il film à venir Il Manifesto

Fanny Ardant, in teatro in un'evocazione per voce e musica di «naufraghi del cuore», non ha nemmeno bisogno di richiamare l'acuminata diagnosi di Truffaut sul cinema. La Biennale di Venezia e Campari hanno annunciato che è stato attribuito allo scenografo italiano Tonino Zera il premio Campari Passion for Film dell'80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.