Famiglie in rosse | gli italiani sono sempre più indebitati e a rischio usura

(Di sabato 12 agosto 2023)più indebitate e artigiani e negozianti a. Una situazione al momento critica ma ancora sotto controllo. A denunciare il difficile rapporto trae credito è uno studio Cgia che stima come al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo famigliare presente in Italia sia salito a 22.710 euro. Uno stock complessivo dei debiti bancari, in capo a tutte leitaliane, che si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5% rispetto al 2021. Uno scenario, questo, che per la Cgia potrebbe nascondere un altro: la recrudescenza dell'a cui potrebbero essere espostee commercianti. «Sebbene il numero delle denunce alle forze ...

La nuova Austral è stata pensata per leche cercano un'auto a ruote alte dalle giuste ... volante e sedili con inserti in Alcantara e cuciture blu,e bianche, e loghi Alpine su ...... un momento particolare per il nostro territorio e per tanteprovate anche dagli eventi ... maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (, blu, verdi e gialle), ...... un momento particolare per il nostro territorio e per tanteprovate anche dagli eventi ... maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (, blu, verdi e gialle), ...

Perché le rose profumano e perché ci piacciono così tanto Science CuE

Innovazione, nuove strategie e organizzazione. Questa la formula per proiettare nel futuro lo storico marchio, che negli ultimi anni ha acquisito nuove quote di mercato, anche grazie al lancio di nuov ...RIMINI C’erano anche tanti partecipanti del Pesarese al Rimini Summer Pride che ieri pomeriggio ha visto sfilare oltre 15mila al Parco del Mare per l’edizione 2023 che aveva come tema “We are family”.