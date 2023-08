Costanza Marongiu ha parlato della sua: ' Era la sua volontà. E io rispettavo le sue scelte. In effetti laera il suo sogno. Ha sempre voluto tanta gente intorno. Cosa ...Il nucleo centrale è senza dubbio lacon cui viveva in una casa comprata alle porte di Roma con un grande giardino. Che la si voglia definire, allargata, ibrida, non convenzionale , il ...In effetti laera il suo sogno, ha sempre voluto tanta gente intorno, voleva molti amici e cosa si può chiedere di più', ha sottolineato ancora. L'ultima volta che l'ha sentita 'è ...

Famiglia queer, il significato della parola e il valore per Michela Murgia: ecco cosa è ilmessaggero.it

Costanza Marongiu è la mamma di Michela Murgia. Oggi pomeriggio non sarà ai funerali della scrittrice morta per un tumore al quarto ...Su Instagram il toccante post dell'autrice e voce del podcast "Morgana", spalla professionale della scrittrice e sua grande amica, componente della queer family ...