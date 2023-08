Faggiano | «Samardzic? Può cambiare qualcosa nel contratto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) Tiene banco in casa Inter la questione legata al trasferimento di Lazar. La trattativa, al momento, è bloccata per via delle nuove richieste avanzate dagli agenti del giocatore. Il dirigente, Danielea Sky commenta l’accaduto. REBUS ? Inaspettato quanto successo nella giornata odierna tra l’Inter e gli agenti di. Il padre del centrocampista si sarebbe presentato in sede con interlocutori diversi rispetto a quelli che avevano curato la trattativa. Le condizioni per la firma disarebbero cambiate e la situazione è in fase di stallo. Danielea Sky Sport commenta la vicenda: «È una situazione complicata. Il padre dovrà valutare bene quello che sta facendo, il treno dell’Inter passa una sola volta. Non è semplice perché comunque si tratta di una chiacchierata ...