Fabio Quartararo rincara la dose | “Yamaha | basta prese in giro!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 agosto 2023) La luna di miele trae lasi fa sempre più amara. Dopo aver ufficializzato in più occasioni il suo malcontento per le prestazioni della sua moto, il Diablo ha lanciato un altro ultimatum rude al team di Iwata: l’ex campione del mondo vuole tornare a competere per la vetta della classifica pilota, situazione attualmente impossibile in virtù dello strapotere mostrato da Ducati. Il francese vuole assistere a miglioramenti nel breve periodo, altrimenti è pronto a lasciare la scuderia nipponica. La durezza dinei confronti di: “PDF, voglio i fatti…” (Credit foto – Motorsport.com)“Al test di Misano voglio avere una prova – le dure parole, nuovamente ripetute, dache ...