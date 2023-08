Poiha parlato di Charles Leclerc e Carlos Sainz , prefigurando anche per loro magnifiche sorti e progressive, ma ad una condizione. "Quando la tua auto è difficile da guidare la possibilità ...In un'intervista rilasciata a RacingNews365 , l'ex pilota di F1 Mikaha parlato del dominio di Max Verstappen, che a 10 gare dal termine del Mondiale ha già ... e sonoche Max stia ...... sentivo che quell'anno era fantastico ', ha raccontato Mikain un'intervista concessa a RacingNews365 , proseguendo: ' Per me non è stato noioso e sonoche anche Max sta vivendo la ...

F1, Hakkinen è sicuro: la Ferrari può recuperare. "Leclerc e Sainz otterranno risultati incredibili" Virgilio Sport

Mika Hakkinen: "Max Verstappen È come me nel 1998..." Ecco cosa ha detto l'ex campione del mondo finlandese ai ...Per il finlandese, campione del mondo nel 1998 e nel 1999, il momento d'oro del pilota Red Bull "non durerà per sempre".