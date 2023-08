F1 | De Vries | “Difficile accettare il licenziamento | adesso studierò ad Harvard”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo essere stato mandato via dalla sua scuderia in F1, l’Alpha Tauri, il pilota olandese Nyck Deha parlato di ciò che gli è accaduto. Ecco le sue parole: “Non è statola situazione. Ho ricevuto molto supporto. Dalho giocato per diverso tempo a golf.inizierò un corso adquesto settembre. Mi piace l’idea di studiare perché ora ho tempo e interesse di imparare cose nuove. Non mi sono mai applicato così tanto sull’apprendimento a scuola, non ho nemmeno finito il liceo”. SportFace.