Extraprofitti | il vaso di Pandora è aperto | ora tremano tutte le aziende

(Di sabato 12 agosto 2023) In merito al pasticciaccio brutto delle extratasse sulle banche, più ci ragiono e più non trovo una sola ragione logica, al di là di quelle inconfessabili legate ad un facile consenso di bassa macelleria. In primis occorre sottolineare il fatto che le odiate banche operano in un regime strettamente sorvegliato dalle autorità pubbliche, con tutta una serie di stringenti paletti normativi, e sono soggette ad un regime fiscale addirittura più pesante di 3 punti e mezzo rispetto al resto delle società di capitali. Di fatto al fisco non dovrebbe sfuggire neppure un penny del giro di quattrini che ruota intorno agli odiatissimi istituti di credito. Pertanto, come nel caso degli orrendamente definiti, lo Stato rappresenta una sorta di socio di maggioranza occulto che avrebbe – in questo caso il condizionale è d’obbligo – tutto da guadagnare dalla crescita dei ...