Evacuata la Torre Eiffel dopo un allarme bomba Sul posto gli artificieri

del Greco, il crollo del 16 luglio 2023 a corso Umberto I Era il 16 luglio scorso quando sempre adel Greco, in corso Umberto I, una palazzina è crollata per via di infiltrazioni mai ...Ancora una palazzinadel Greco . Sembra non esserci pace per la località corallina, che ieri sera, 4 agosto 2023, ha visto 21 famiglie evacuate dalle proprie case in via del Corallo.del Greco, ...Mozza - la marina di Ugento, nel Salento ionico - si è registrato un vasto incendio : a scopo precauzionale è statauna delle strutture ricettive e i bagnanti sono stati fatti ...

Evacuata la torre Eiffel a Parigi: "Ragione sconosciute" Today.it

La Tour Eiffel di Parigi è stata evacuata in seguito a un allarme bomba. Lo riporta Bfmtv. Gli esperti di artificieri sono sul posto, secondo quanto scrivono ...La Tour Eiffel è stata evacuata in queste ore a Parigi. Il famoso monumento parigino è stato evacuato anche se non se ne conosce ancora il motivo. Il racconto di alcuni turisti pubblicato su TikTok.