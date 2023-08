EuroUnder 23 di Nuoto | Anita Bottazzo è argento nei 100 rana

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 12 agosto 2023) Dublino – Coraggiosa e motivatissimache, dopo l’nei 50, è seconda nei 100con un super crono: finale che ha aperto il secondo pomeriggio di gare degli Europei under 23 di Dublino. La 20enne di Oderzo nuota il primato personale in 1’07?17 (passaggio super in 31?06) che ritocca l’1’07?23 siglato all’ulitmo Settecolli; l’azzurra è terza all’arrivo ma alle spalle dell’americana Kaitlyn Dobler (1’06?70), e quindi è la seconda atleta del vecchio continente e quindi d’per il regolamento dell’europeo under 23. Oro, come avvenuto nella doppia distanza, all’irlandese Mona Mc Sharry in 1’06?69; bronzo è la danese Clara Rybak Andersen in 1’08?12. Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), venerdì terzo nei 1500, rinuncia alla finale dei 400 stile libero, per concentrarsi sugli 800 ...