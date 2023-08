Estate italiana - Anni 70 | il gelo della crisi petrolifera

(Di sabato 12 agosto 2023) finita la pacchia. O almeno, per un po' bisogna rinunciarci. A voler fare un paragone con le stagioni dell'amore, gli50 per gli italiani sono stati il corteggiamento (dell'auto), i 60 il fidanzamento e i 70 sarebbero dovuti essere quelli delle nozze in pompa magna Invece, va tutto a monte: signore e signori, è arrivata la. Peccato, perché il decennio sembrava partito all'insegna di viaggi ormai per tutti. Grazie alla diffusione delle pellicole InstamaticKodak, poi, le vacanze erano diventate ricordi da far vedere a chi era rimasto a casa. Per farli crepare d'invidia: insomma, una prova generale di quello che faranno i social mezzo secolo dopo. Purtroppo, nel 1973 succede qualcosa che gela tutti. Vacanzieri compresi: la guerra del Kippur. Che fa schizzare alle stelle il prezzo del ...

