Esploriamo la delizia portoghese | La ricetta dei Pastel de Nata

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 12 agosto 2023)la: Scopri laautentica deide, un simbolo della tradizione dolciaria Lusitana I “de” rappresentano uno dei tesori culinari del Portogallo, una prelibatezza che ha conquistato il palato di persone in tutto il mondo. Queste squisite piccole torte a base di pasta sfoglia e crema di uova sono un simbolo della tradizione dolciaria. Ingredienti: Pasta sfoglia pronta 250 ml di latte intero 150 g di zucchero 25 g di farina 3 tuorli d’uovo Scorza di limone Cannella in polvere Zucchero a velo (per spolverare) Procedimento: Preparazione della Crema: In un pentolino, scaldare il latte con la scorza di limone e un pizzico di cannella. Nel ...