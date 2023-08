Esplode la rivolta in Veneto | come fanno esplodere l' autovelox | caos a Cadoneghe

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Ventiquattromila multe in un mese. E sicuramente qualcuno, in quei trenta giorni, se ne sarà beccata più di una. L'atto di sabotaggio contro l'piazzato nel comune diinlungo una strada provinciale è un gesto disperato di chi ora subirà processi mediatici politicamente corretti perché certe cose non si. Ecco, affermato che «certe cose non si» potremmo anche andare oltre e dire che questi strumenti non c'entrano nulla con le prevenzioni e blabla vari ma sono la modalità più praticata dai sindaci per fare cassa. Chi lo nega è fuori dalla realtà. Ed è un mendace. Ormaie ausiliari del traffico sguinzagliati a controllare chi sgarra nel parcheggio a pagamento di qualche minutotalmente parte dei bilanci che ogni anno ...