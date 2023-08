Esodo Estivo | in Tilt Imbachi per la Sicilia Bollino Nero su Tutte le Autostrade

... in particolar modo in questo, hanno intensificato le attività di controllo e di vigilanza elevando più di 100 contravvenzioni al Codice della Strada.Un viaggio informato Per un viaggio informato le notizie sue viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i ..., il video diffuso dall'Anas: ...

In vista del lungo Ponte di Ferragosto, si prevede che circa 830.000 veicoli transiteranno lungo la rete autostradale gestita da CAV ...Cronaca Roma - 12/08/2023 12:01 - Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. In previsione dell’aumento dei ...