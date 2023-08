Esodo Estivo | in Tilt Imbachi per la Sicilia Bollino Nero su Tutte le Autostrade

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma - Secondo fine settimana di agosto con un sabato diper le partenze del ponte di Ferragosto. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari nella mattinata di oggi Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) presidia la rete con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi – fino al primo fine settimana di settembre ne restano sospesi 811 - lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per ladove si registrano tempi di attesa di circa tre ore. Traffico intenso ma scorrevole sui principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e ...

Sul sito internet della Polizia di Stato , oltre al Piano, è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza .... I controlli sono stati rafforzati anche ad Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita da ...Prosegue senza sosta l'aumento dei prezzi della benzina e degli altri carburanti in occasione dell'. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade. Secondo l'ultima rilevazione del Mimit aggiornata alle 8 di oggi per un litro di benzina self si spendono in media in autostrada 2,014 euro,...

L’atteso esodo di Ferragosto ha portato a un notevole svuotamento delle città italiane, ma ha anche causato gravi congestioni del traffico autostradale, che è stato classificato come “bollino nero” pe ...In concomitanza dell'esodo estivo il prezzo della benzina continua a salire e il rincaro si avverte soprattutto in autostrada ...