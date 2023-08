Esodo estivo | attenzione al traffico da bollino rosso e nero

(Di sabato 12 agosto 2023) Secondo fine settimana di agosto con l’per le vacanze e ilper le partenze del ponte di Ferragosto. Lungo la rete Anas di strade e autostrade per questo fine settimana del 12 e 13 agosto ci attendein costante aumento. Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, aveva fissato ilper unmolto intenso di sabato pomeriggio e così è stato. Successivamente, per la giornata di domenica 13 agosto,, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici: la tirrenica e la adriatica, oltre all’AutoSole.su tutta la rete autostradale per l’delle vacanze. Foto Ansa/Claudio Peri, ...

. I controlli sono stati rafforzati anche ad Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita da ...Prosegue senza sosta l'aumento dei prezzi della benzina e degli altri carburanti in occasione dell'. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade. Secondo l'ultima rilevazione del Mimit aggiornata alle 8 di oggi per un litro di benzina self si spendono in media in autostrada 2,014 euro,...Prosegue senza sosta l'aumento dei prezzi della benzina e degli altri carburanti in occasione dell'. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade. Secondo l'ultima rilevazione del Mimit aggiornata alle 8 di oggi per un litro di benzina self si spendono in media in autostrada 2,014 euro,...

Esodo estivo, secondo fine settimana da bollino nero: traffico in aumento dell’11% verso il Sud Il Sole 24 ORE

In previsione dell'aumento dei flussi veicolari nella mattinata di oggi, sabato 12 Agosto, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) presidia la rete con il monitoraggio costante ...