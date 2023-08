Eredivisie | l’Ajax comincia con un poker | 4-1 sull’Heracles | doppietta di Bergwijn

(Di sabato 12 agosto 2023) Inizia bene l’del: i lanceri superano l’Heracles con un netto: decisiva per la vittoria ladiCi si aspetta tanto dalla gara d’esordio di un campionato. A maggior ragione dal, che deve rifarsi dallo scorso annus horribilis. Sul piano emotivo, il debutto con la neopromossa Heracles è stato avvincente. I padroni di casa hanno creato molto nel primo tempo, per poi trovarsi sotto per un pasticcio difensivo di Salah-Eddine, sul quale Engels ne ha approfittato. Pareggio immediato di Medic, con un bolide da distanza chilometrica. Entrambe le reti sono arrivate nel recupero record di 11 minuti del primo tempo causa molti infortuni. Nella ripresaha stravinto la gara grazie agli ultimi 20 minuti. Il 4-1 è stato ...

Ecco come scenderanno in campo, PSV Eindhoven, Az e Feyenoord: probabili formazioni2023/2024è la massima serie professionistica del calcio olandese e vive nel 2023/2024 la sua 68ª edizione. In Olanda ...In Paraguay bene'Ameliano, 2 - 0 sul Nacional Asuncion e in ...00 OLANDAPSV - Utrecht 16:30 Heerenveen - Waalwijk 18:45 ...30 Heerenveen - Waalwijk 18:45- Heracles 20:00 Zwolle - ...Oggi scendono in campo due big, entrambe davanti al proprio pubblico: il Psv contro'Utrecht,con'Heracles Almelo. Entrambe le gare ...