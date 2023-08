Equitazione | Europei Concorso Completo 2023 | Italia nona dopo la cross country

(Di sabato 12 agosto 2023) L’è al nono posto della classifica a squadreuna giornata non facile dedicata alall’Europeo diil dressage, nella seconda prova all’Haras du Pin, in Normandia, solo uno dei 56 binomi partiti ha chiuso nel tempo la prova di campagna, in un circuito accorciato di 5 ostacoli e 6 salti a causa della pioggia della notte. Il migliore azzurro è stato il graduato dell’Esercitono Giovanni Ugolotti che con Swirly Temptress ha portato a termine ilsenza penalità agli ostacoli ma con 18.80 punti negativi per un fuori tempo. L’no con 49.40 punti negativi si piazza al 19esimo posto della classifica individuale. Sono 20.40 punti negativi, per un fuori tempo, per ...

:dopo i successi ottenuti a San Gallo, Aquisgrana e Falsterbo, la Svizzera ha conquistato ... i campionatidi Milano a inizio ...Al Campionato Europeo di Concorso Completo 2023 di, in corso di svolgimento all'Haras du Pin, in Normandia, si è concluso il test di dressage. L' Italia si piazza all'ottavo posto con un punteggio totale di 99.10 punti negativi: oggi hanno ...Prima giornata di gare all'Haras du Pin, in Normandia, dove è in corso il Campionato Europeo di Concorso Completo 2023. Come da programma, oggi si è svolta la prima parte del test di dressage che ha ...

Equitazione, Europei completo 2023: doppia eliminazione nel cross country per l'Italia, classifica a squadre compromessa OA Sport

Sono proseguiti con una giornata non ottimale per l'Italia a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei 2023 di completo dell'equitazione, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed ...Sono scattati a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei 2023 di completo dell'equitazione, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed a squadre, due pass per le Olimpiadi di Parig ...