?Empoli-Cittadella 1-2 | il tabellino

(Di sabato 12 agosto 2023)1-2 (primo tempo 1-0) Marcatori: 7’ pt Caputo (E), 16’ st Amatucci (C), 34’ t.s. Magrassi (C), Assist: 7&rsq...

Si parte conalle 17.45 , a seguire Bari - Parma alle 18.00 , Verona - Ascoli alle 21.00 e a chiudere Cagliari - Palermo alle 21.15 .Nella cornice dello Stadio Carlo Castellani va in scena la partita tra, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024 . I ragazzi di Paolo Zanetti, dopo un precampionato fatto di alti e bassi, si trovano davanti al primo impegno ...Coppa Italia con 4 nuovi incontri a partire daalle 17.45 quindi Bari - Parma alle 18 e in serata Parma - Ascoli alle 21 e Cagliari - Palermo alle 21.15. In Ligue 1 esordio in ...

Il Cittadella è la prima sorpresa di questa stagione. La squadra veneta supera a sorpresa l’Empoli e passa ai sedicesimi di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Cremonese-Crotone. Vittoria in ...Esordio negativo per gli azzurri, che come l'anno scorso, escono ai trentaduesimi facendosi rimontare dalla formazione veneta ...