Emergenza carceri | tre morti in due giorni | 44 da inizio anno | Nordio a Torino | Detenzione differenziata | useremo le caserme

Per questo - sottolinea - invochiamo nuovamente l'interessamento diretto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché si prenda atto dell'e si vari un decretoper ...Mentre per l'Uspp, altro sindacato di polizia penitenziaria, il problema delle'non è legato solo alla riduzione del sovraffollamento, pur necessaria' ma anche ai tagli al personale e al ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , sta lavorando a un nuovo piano per sistemare l'. Nessun indulto e nessuna amnistia all'orizzonte. Il Guardasigilli sta pensando a un trattamento detentivo differenziato da realizzarsi nelle caserme dismesse per i condannati con ...

Cresce l'emergenza carceri Detenuto aggredisce il medico e un ... LA NAZIONE

Il giorno dopo la morte in carcere di Susan, 43 anni, e di Azzurra, 28 anni, non è solo il carcere di Torino ’Lorusso e Cutugno' ...Roma. «Prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro Nordio, ma riteniamo che il problema delle carceri non sia legato solo alla riduzione del sovraffollamento, pur necessaria, piuttosto urge dichia ...