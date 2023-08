Elon Musk vs Mark Zuckerberg | spunta Parigi come sede

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Né Roma né Pompei. Lo scontro trapotrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier,anchepossibile 'location' della sfida di arti marziali tra Mister X e il creatore di Facebook. La capitale francese, a quanto si apprende, si sarebbe proposta per ospitare l'evento. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Né Roma né Pompei. Lo scontro trae Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come possibile 'location' della sfida di arti marziali ...è pronto al combattimento con Mark Zuckerberg in Italia. Se Mister Twitter (o Mister X) scalpita, come dimostra l'annuncio di ieri, Zuckerberg frena. Il creatore di Facebook, boss dell'...Il "mistero" si infittisce. Fino a qualche ora fa eravamo convinti che i dubbi circa la location che avrebbe ospitato l'incontro tra Mark Zuckerberg edfossero pari a zero: l'Italia era la meta sicura. Adesso, sembrano crollare tutte le certezze; prima il "colpo di coda" del proprietario di Meta e ora spunta Parigi come probabile luogo dell'...

Elon Musk vs Mark Zuckerberg, come è nata l'idea del combattimento 'epico' QUOTIDIANO NAZIONALE

Non è facile capire perché due adulti decidono di sfidarsi in quello che il ministro Sangiuliano ha definito «un grande evento di rievocazione storica» ...(Adnkronos) – Né Roma né Pompei. Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come p ...