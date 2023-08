Elon Musk vs Mark Zuckerberg L’Italia pronta ad accogliere la sfida dei miliardari capricciosi

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Ministro della Cultura Sangiuliano accoglie latrasarà il ring sul qualesi sfideranno in singolare tenzone. L’incontro del secolosi svolgere nella gabbia MMA: una sorta di versione post moderna delle arti marziali. Due tra gli uomini più ricchi e potenti della Terra se le daranno di santa ragione sotto gli occhi del mondo intero. Dellavssi parla da mesi. Una trovata pubblicitaria, una sbruffonata, un oltraggio, una regressione adolescenziale, la soluzione finale di una competizione globale tra due uomini e due visioni del mondo. E’ difficile se non ...

Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca rivolgendosi al ministro Sangiuliano si è detto pronto ad accogliere nel meraviglioso teatro Antico la sfida epocale trae Mark Zuckerberg. "Se cercate una location epica, suggestiva e incantevole, ha affermato il sindaco De Luca, Taormina c'è!"Non è nemmeno detto che l'incontro di Mma trae Mark Zuckerberg si terrà, ma l'idea del duello ha già suscitato i pareri contrastanti di comuni, enti, e regioni. A mandare su tutte le furie ...Né Roma né Pompei. Lo scontro trae Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come possibile 'location' della sfida di arti marziali ...

Elon Musk vs Mark Zuckerberg, come è nata l'idea del combattimento 'epico' QUOTIDIANO NAZIONALE

Da giganti dell'hi-tec a gladiatori per un giorno, a scaldare questa rovente estate ci ha pensato Elon Musk che ha lanciato una sfida a Mark Zuckerberg.Da sabato, al ministero della Cultura diretto da Gennaro Sangiuliano, sulla possibile sfida Musk-Zuckerberg in Mma (arti marziali miste in gabbia, ovvero «cage fighting») si procede con molta prudenza ...