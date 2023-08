Elisa Isoardi torna in Rai e lo ammette | ' ' Mi sentivo spenta e un po’ smarrita' '

a partire da lunedì 16 settembre sarà al timone della prossima stagione Linea Verde Life. Prenderà il posto di Daniela Ferolla e Marcello Masi e già qualcuno storce il naso dicendo che ...Nasconderò tutto":picchia duroIl fascino senza tempo di, con la sua eleganza e carisma, continua a catturare l'attenzione dei suoi follower su Instagram. L'ex conduttrice de "La prova ...

''Mai più con un politico'': Elisa Isoardi ancora scottata dalla relazione con Matteo Salvini Le sue parole Gossip News

Elisa Isoardi pronta a tornare in tv, ma avete mai visto la sua casa E' in una palazzina d'epoca che domina Roma, location stupenda.Linea Verde Life, la conduttrice non lo nasconde più: "Arrivata per una buona semina" Elisa Isoardi a partire da lunedì 16 settembre sarà al timone della ...