Edilizia scolastica in Irpinia | avviate le gare d’appalto

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvviata la procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del nuovo complesso scolastico Istituto Superiore “De Luca” di via Tuoro Cappuccini ad Avellino. L’investimento complessivo è pari a 21.585.093,00 euro, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori in 730 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Via libera anche al procedimento per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra annessa all’Istituto Secondario Tecnico Commerciale Luigi Amabile situato in via Morelli e Silvati ad Avellino per complessivi 1.840.714,00 euro. Semaforo verde, inoltre, per il procedimento relativo alla costruzione di una nuova palestra annessa allo stabile via Scandone, sempre nel capoluogo, che ...