Ecuador nel caos | attentato contro un’altra candidata dopo l’assassinio di Villavicencio

L'omicidio ha suscitato varie reazioniPaese. L'ex presidente Rafael Correa, leader storico di Revolución ciudadana, ha parlato dell'come "Stato fallito" e la parlamentare dello stesso ...Il suo omicidio ha portato l'attuale presidente dell'Guillermo Lasso , di cui Villavicencio ... In Olanda a morireluglio 2021 per mano della "Mocro Maffia" è stato il giornalista ...... candidato alle presidenziali in. I sospetti sono tutti cittadini colombiani con legami al crimine organizzato. Gli arresti sono avvenuti in seguito a incursioni in un quartieresud di ...

Ecuador, il gruppo criminale 'Los Lobos' rivendica l'attentato al candidato Villavicencio TGLA7

L'Ecuador sta vivendo giorni di shock e incertezza dopo l'omicidio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio, avvenuto nella capitale il 9 ...L'Ecuador nel baratro a causa di un narcotraffico sempre più violento e colluso con la narcopolitica dopo l'assassinato di Villavicencio.