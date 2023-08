Ecco le città dove l' inflazione pesa di più

...da rientro verso lenel pomeriggio di domenica. Oggi, dalle 8 alle 22, e domani, dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Esodo, traffico autostradale:...... ma chiedo anche comprensione da parte di tutti visto che questo intervento è necessario per la ricostruzione di una scuola moderna e sicura a servizio dellae del territorio. Presto tutta l'...... però,, non è esattamente la stessa cosa". Durante i lockdown piangere nella propria stanza ... del decentramento produttivo e della crisi economica, trasformando il centroin una distesa di ...

Ecco tutte le edicole aperte domani in città - Ecco tutte le edicole ... il Resto del Carlino