(Di sabato 12 agosto 2023) “Un chicco di riso nella prima casella, due nella seconda, quattro nella terza e così via raddoppiando”. Tutti conosciamo la leggenda: l’inventore deglichiede questo come compenso e l’imperatore ci casca. Sì, perché èa che punto arriva questo ripetuto raddoppio. Solo sull’ultima casella ci dovrebbero essere 263 = 9.223.372.036.854.775.808 chicchi. Certo è un numerone, ma non sembra una quantità esagerata. In effetti la notazione che usiamo per scrivere ine oscura l’enormità; capiamo di più confrontando icon quantità note. Per esempio, sull’ultima casella l’imperatore dovrebbe metterci 362 volte l’intera produzione mondiale di riso del 2022. La nostra intuizione vacilla anche conpiù piccoli. Per esempio, per la nostra esperienza con ...

... per poi dichiarare: "Èuna bestemmia peggiore. Papa Francesco ha anche parlato del suo incontro con le persone transgender e in un'intervista a una rivista cattolica ha ...... come Hamilton e Alonso 'a dirsi. L'anno scorso ho lavorato a stretto contatto con ... ma dopo quindici o vent'anni di carriera possoche tutte le attività extra - pista possano ...Se però uno vuole coltivare mais, o pomodori, o qualunque altra cosa, e gli venisse in mente di mettere anche i pannelli solari beh, non èl'inferno burocratico in cui ci si ...

È difficile immaginare i grandi numeri: scacchi, carte e… un premio da un milione di dollari Il Fatto Quotidiano

Sarebbe ingenuo pensare a questa fitta trama di strade ed edifici, schiacciati su una striscia di terreno tra mare e monti, come una mera appendice del porto.Margot Robbie non ha dubbi su chi avrebbe dovuto interpretare il personaggio Mattel, e l'attrice di Wonder Woman, da parte sua, la ringrazia infinitamente.