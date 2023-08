Due coppie divorziano dai rispettivi partner per intraprendere una relazione poliamorosa a quattro ma qualcosa va storto

(Di sabato 12 agosto 2023) Rachel Wright sin da piccola non riusciva a capire la monogamia e adesso il suo sogno di vivere unasi è avverato. Ma andiamo con ordine. La 34enne newyorkese è una terapista familiare matrimoniale e proprio durante la scuola di specializzazione ha scoperto di non essere la sola “a volere la varietà”. Così, lei e il marito Kyle dopo quasi sei anni insieme, compresi alcuni anni di matrimonio, hanno deciso di aprire la loro. La coppia, ha raccontato Wright ad Insider, ha così iniziato a cercare potenziali candidati sulle app di appuntamento e tra il 2018 e 2019 hanno iniziato a frequentare diverse persone. In questo periodo Kyle ha anche annunciato il suo coming out come bisessuale: “Ho trovato così tanta gioia nel guardare Kyle sbocciare e mi sentivo sempre più me stessa. È stato così divertente”, ha ...

...sull'adozione aomosessuali e un quarto non vede problemi nell'utero in affitto, unito all'incredibile quindici per cento di disinteressati a questi temi. Ci vogliono ortodossi come i...... si prevede anche l'acquisto di 7 treni Ibridi a tripla alimentazione (elettrica, diesel e a batterie) da destinare ai c ollegamenti Intercity Reggio Calabria - Taranto (di treni) per un ...... ancora più alto nel caso die famiglie con bambini al seguito. " Come Comitato Regionale ... Il reclamo può essere presentato dal passeggero entroanni dalla data del volo o dalla data in cui ...

Due coppie divorziano dai rispettivi partner per intraprendere una relazione poliamorosa a quattro ma… Il Fatto Quotidiano

Rivoluzione in attacco in casa Fiorentina: la Repubblica (edizione Firenze) punta la lente di ingrandimento sul reparto offensivo e su quella che potrebbe essere la nuova coppia da sogno per i viola..L'arrivo dei soccorsi si è rivelato vano: i due coniugi sono morti a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. A lutto le due comunità di Avellino ...