Droni in Crimea | guerra “rimandata” in Niger e Congo nel caos | cos’è successo oggi nel mondo

(Di sabato 12 agosto 2023) L'Ucraina continua a lanciare sul ponte di stuzzicando Mosca che annuncia gravi ripercussioni. L'attacco in viene rimandato di giorno in giorno, questa volta per mancanze di truppe. Dopo tre anni dal default, il Libano registra i suoi primi numeri positivi che portano speranza. A Parigi un allarme bomba crea il panico sulla

Alexei Aksyonov, leader russo della, ha dato notizia questa mattina di alcuni abbattuti nei pressi del ponte (già bersagliato altre volte daghli ucraini). Per il ministero della Difesa ... A Parigi un allarme bomba crea il panico sulla La Russia ha inoltre affermato di aver sventato nella notte un attacco di 20 ucraini contro la annessa a Mosca.

Secondo le autorità russe, le forze ucraine hanno tentato di colpire il ponte con tre missili che sarebbero stati neutralizzati. Il traffico è ripreso regolare, mentre Mosca giura vendetta ...Il Ponte di Crimea è tornato a essere il bersaglio dell'esercito ucraino. Colonne di fumo che si alzano nel cielo mentre i bagnanti sulle spiagge e gli automobilisti bloccati nel traffico rimangono a ...