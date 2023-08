Drogata e violentata in modo barbaro da un ex calciatore | lui filmava e rideva

(Di sabato 12 agosto 2023) La denuncia arriva da una cameriera peruviana: “Ho scoperto delle violenze dopo avere ricevuto un video sul telefonino”e addirittura filmata durante lo stupro. E’ la tremenda storia che ha raccontato e denunciato una povera ventenne peruviana che, con la sua denuncia alla polizia, ha fatto arrestare nella capitale il 28enne Daniel Moreno Matute Eliecer, ex giocatore di calcio a 8. L’exDaniele Moreno accustao di stupro (Facebook Notizie.com)Il ragazzo è stato arrestato dagli agenti delle forze dell’ordine con l’accusa di violenza sessuale “aggravata e continuata e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”. La giovane cameriera ha raccontato di esserne venuta a conoscenza dopo avere ricevuto via WhatsApp i video delle violenze. Una cosa tremenda e disgustosa. “Ho aperto la chat e ...

Poi l'arrivo del video, e la consapevolezza di essere stata. La giovane ha spiegato che, dopo la ricezione del filmato, l'ex calciatore l'avrebbe di nuovo contattata, ma lei non ...Poi l'arrivo del video, e la consapevolezza di essere stata. La giovane ha spiegato che, dopo la ricezione del filmato, l'ex calciatore l'avrebbe di nuovo contattata, ma lei non ...Estratto dell'articolo di Alessia Marani per 'il Messaggero - ed. Roma' GHB - DROGA DELLO STUPRO 'Ho scoperto di essere stata, e in due occasioni distinte, attraverso dei video che mi sono stati girati da amici. Mi veniva da vomitare ...

Ragazza denuncia: drogata e violentata in una discoteca al terminal traghetti RaiNews

Una giovane peruviana di vent'anni ha denunciato di essere stata drogata, stuprata e filmata durante gli atti di violenza. La sua denuncia ha portato all'arresto di un giovane di 28 anni, Daniel Moren ...La denuncia di una cameriera peruviana a Roma: "Mi ha offerto un cocktail e poi mi ha accompagnata a casa. Ho scoperto delle violenze dopo avere ricevuto un video sul telefonino" ...