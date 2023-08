(Di sabato 12 agosto 2023) Il video dello stupro A fare scoprire il presunto stupro sono stati i video ricevuti sul cellulare dalla vittima, che fino a quel momento non ricordava nulla. La ragazza, che vive in Italia da cinque ...

Poi l'arrivo del video, e la consapevolezza di essere statae violentata. La giovane ha spiegato che, dopo la ricezione del filmato, l'ex calciatore l'avrebbe di nuovo contattata, ma lei non ...Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anchedall'ex calciatore: "Rideva mentre mi filmava, ora ho paura degli uomini"Non riesce a scacciare le immagini in cuie incosciente vienee filmata da Daniel Moreno Matute Eliecer . "Lui rideva mentre mi riprendeva. Mi ha fatto una cosa orribile", ripete. ...

Drogata e stuprata da un ex calciatore: “Mentre mi filmava, lui rideva” TGCOM

La denuncia di una cameriera peruviana a Roma: "Mi ha offerto un cocktail e poi mi ha accompagnata a casa. Ho scoperto delle violenze dopo avere ricevuto un video sul telefonino" ...Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati.