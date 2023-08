(Di sabato 12 agosto 2023) Idihannoun 26enne marocchino, clandestino, che dimorava in unabbandonato a San Giusto

Droga a Prato: pusher arrestato dai carabinieri che si fingono clienti. 350 grammi di hashish in garage Firenze Post

I carabinieri di Prato hanno arrestato un 26enne marocchino, clandestino, che dimorava in un garage abbandonato a San Giusto ...La sera del 9 agosto scorso, i carabinieri di Prato, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Prato, ...