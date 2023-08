Drammatico incidente a Monreale | tre feriti | uno in codice rosso

(Di sabato 12 agosto 2023)stradale grave questa mattina alungo la SS186 all’altezza del bivio Villa Carolina. Due automobili, una Fiat Punto guidata da un ragazzo, e un Fiat Dobló, guidato da un uomo si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Tre le persone ferite, anche un ragazzo che era sul Dobló. Il (live.it)

Dalla provincia di Cremona arriva notizia di unavvenuto tra le mura di casa: un neonato è finito in coma dopo aver battuto la testa sulle scale. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche del fatto, mentre il ...Uncostato la vita al centauro trentenne . Secono il dorso bresciano del Corriere infatti,... La vittima delschianto è Marco Pancaldi, un ragazzo di Montichiari che della passione ...Fikret e Fekeli scoprono la morte di Mujgan dalla radio: anticipazioni Terra amara Le anticipazioni di Terra amara, rivelano che Mujgan si ritroverà coinvolta in unaereo che non ...

Drammatico incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: Riccardo muore a 29 anni PerugiaToday

Drammatico incidente ad Annico, in provincia di Cremona: un neonato è caduto a terra mentre la mamma lo stava allattando e ha battuto forte la testa ...Il guidatore del mezzo che si è scontrato con la moto è stato arrestato perché risultato positivo a diverse sostanze stupefacenti.