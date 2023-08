Doppio suicidio nel carcere di Torino | Nordio visita le Vallette Antigone | “No ai capri espiatori Il problema si risolve con la dignità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo, è attesto aldelledi, dove ieri – 11 agosto – due detenute si sono tolte la vita a distanza di poche ore. Era stato Vicente Santilli, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) a dare notizia del primo: una donna nigeriana di 43 anni si è lasciata morire di fame. Poco dopo, il sindacato di polizia penitenziaria Osapp ha comunicato il secondo decesso: nel tardo pomeriggio una detenuta italiana si è impiccata nella propria cella. “Finché non si accetterà di convertire in pene alternative tante detenzioni insensate, come quelle per reati minori o quelle che riguardano persone con patologie psichiatriche, non si agirà mai sul sovraffollamento delle carceri e sul disagio di detenuti e operatori”. A ...