(Di sabato 12 agosto 2023) Tutto facile contro il Sestri Levante (7 - 1). Infantino alla prima da titolare. Festa al Franchi per quasi 8 mila tifosi. Si rivede in campo anche ...

Tutto facile contro il Sestri Levante (7 - 1). Infantino alla prima da titolare. Festa al Franchi per quasi 8 mila tifosi. Si rivede in campo anche ...5 : è lui l'uomo a cui si affida la Samp per segnare, ma l'attacco dei doriani non ingrana nemmeno oggi e il marocchino non incide. Murillo 5 : nervoso nel finale, viene espulso per...E' la Sampdoria a spezzare l'incantesimo e a lasciare la Cremonese colcerino in mano, ultimo posto e nessuna vittoria nel carniere. Capita però a inizio gara alla ...(60' Gabbiadini), ...

Doppio Sabiri, la Viola va Primi applausi per Nzola Quotidiano Sportivo

La permanenza di Nico Gonzalez, Ikoné e Brekalo assieme all'arrivo di Sabiri e volendo anche di Infantino (seppur più probabilmente usato sulla trequarti) lasciano immaginare un assetto tutto sommato ...I viola sembrano aver effettuato lo scatto decisivo per il portiere virando sul danese Christensen dell'Herta Berlino. In attacco grandi passi in avanti per Beltrán e Nzola, che potrebbero spingere al ...